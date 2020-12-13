В Ливнах ради Нового года срубили 45-летнюю семейную ель

Семья из слободы Беломестной сама отдала дерево властям.

Как сообщили в администрации Ливен, главная новогодняя елка города была выбрана «в результате традиционного тщательного отбора по заявкам ливенцев». Выбор пал на дерево, которому более 45 лет. Сообщается, что оно радовало местную семью круглый год с тех пор, как «домочадцы привезли из леса и укоренили саженец около дома». Более того, ежегодно семья именно эту ель украшала новогодними игрушками и гирляндами. Дерево «издалека было видно и радовало жителей слободы Беломестное».

«Но со временем доставать до веток становилось все сложнее, хвойная жительница двора стала приносить больше проблем, чем радости: ветви легли на крышу, густая тень от колючей кроны – на окна, — объяснили в администрации Ливен. — Семейный совет постановил подарить ель городу в канун главного семейного праздника — Нового города».

Приговоренное к сносу дерево сотрудники коммунального предприятия «Ливенское» спилили всего за полтора часа. Затем его перевезли в райцентр. Какое-то время ель еще «поживет» — она украсит собой площадь Победы, главную площадь города. Кстати, ее уже установили. Сообщается, что высота елки составляет около 15 метров.

«Работники коммунального предприятия «Ливенское» вскоре повесят на нее гирлянды и шары, — уточнили в мэрии. — Пока же елочка радует своей пышной кроной и обилием шишек».

Как уже писал «Орелград», ранее власти Ливен объявили конкурс на лучшие новогодние шары. Он все еще продолжается, принять в нем участие может любой горожанин. Работы принимает один из организаторов — Ливенский краеведческий музей. Лучшие поделки и украсят главную елку. Отметим, что на конкурс принимаются только новогодние шары диаметром не меньше 50 см. Сообщается, что жюри подведет итоги 22 декабря, а уже 23 декабря самые лучшие поделки украсят елку.

«Торжественное открытие новогодней елки в этом году не состоится в связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, — добавили в администрации Ливен. — Однако нарядный символ праздника, без сомнения, станет одним из компонентов хорошего настроения и украсит предновогодние будни и праздничные выходные».

ИА «Орелград»