В Орле инвалид пожаловался, что у него отбирают почти всю пенсию

Защитить свои нарушенные права он решил через суд, но опоздал с иском.

Любопытное дело рассмотрел Северный районный суд города Орла. Как пояснили в пресс-службе этого суда, речь шла о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя по обращению взыскания на пенсию должника. Истцом выступил местный житель, инвалид третьей группы. В заявлении он указал, что из-за болезни не может работать, а единственными источниками его дохода являются пенсия и ежемесячное пособие по инвалидности.

В Северном РОСП в отношении него было возбуждено сразу несколько исполнительных производств, объединенных в одно сводное производство. По заверению истца, взыскание задолженности по этому производству было обращено на его пенсию. Размер удержаний по алиментным обязательствам составляет 33 процента его доходов, по сводному исполнительному производству – 37 процентов.

«Таким образом, общий размер удержаний ежемесячно составляет 70 процентов, что оставляет его без средств на существование, — следует из сообщения суда. — Административный истец обращался к судебному приставу-исполнителю с заявлением, в котором просил отменить постановление об обращении взыскания на его пенсию по инвалидности, однако его заявление оставлено без ответа, удержания из пенсии производятся по настоящее время».

Истец просил признать незаконными действия судебных приставов-исполнителей и обязать их отменить все постановления об обращении взыскания на его пенсию. Суд установил, что удержания из пенсии по сводному производству фактически производились в размере 37 процентов от суммы страховой пенсии по инвалидности. Также было установлено, что судебный пристав не знал о том, что должник исполняет алиментные обязательства в отношении своих несовершеннолетних детей.

«На момент рассмотрения судом настоящего административного дела размер удержаний из пенсии должника по сводному исполнительному производству, с учетом исполнения алиментных обязательств, не превышал 17 процентов, излишне перечисленные на депозитный счет судебных приставов денежные средства возвращены должнику», — подчеркнули в пресс-службе райсуда.

Кроме того, выяснилось, что истец знал об оспариваемых им действиях приставов еще два-три года назад. Однако иск подал только 2020 году, то есть по истечении установленного законом срока. Уважительных причин пропуска срока давности суд не нашел. В результате иск был оставлен без удовлетворения. Истец подавал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда оставила решение без изменения.

ИА «Орелград»