Названо точное количество орловских чиновников

14.12.2020 | 19:18 Новости, Политика

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Орелстат пересчитал служащих в Орловской области.

Сотрудники Орелстата по традиции издали специальный тематический релиз. Он приурочен к празднованию Дня Конституции. Согласно ей государственная власть в России делится на законодательную, исполнительную и судебную. При этом в регионах помимо органов государственной власти действуют и органы местного самоуправления. Сколько именно служащих работает в Орловской области?

По подсчетам Орелстата, численность сотрудников государственных органов, органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований региона составляет 13,6 тысячи человек. Из них в органах законодательной власти занято 183 человека, исполнительной власти – 11,7 тысячи человек, судебной власти и прокуратуры – 1,6 тысячи. Кроме того, еще 130 служащих трудятся в других государственных органах, включая контрольные.

«По уровням управления численность сотрудников органов власти распределяется следующим образом: в федеральных государственных органах трудятся 8,8 тысячи человек, в государственных органах субъекта – 1,5 тысячи, в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований – 3,3 тысячи человек», — сообщили в Орелстате.

Как уже писал «Орелград», ранее свои цифры представило правительство региона. Согласно им, по состоянию на 1 октября 2020 года численность государственных гражданских служащих Орловской области составляла 1217 единиц, а фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев текущего года составили 451,202 миллиона рублей. Численность работников государственных учреждений составила 30 441 единиц, на денежное содержание которых из бюджета было потрачено 7,232 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2020 год

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