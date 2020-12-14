Снег в Орле будут хранить на водонепроницаемой площадке

14.12.2020 | 15:58 ЖКХ, Новости

Читайте нас в Telegram

Мэрия определила места складирования снега на текущую зиму.

Администрация Орла, руководствуясь правилами благоустройства и санитарного содержания, определила места, куда должен вывозиться убранный с улиц города снег. Впрочем, текущей зимой такой место будет только одно: площадка с водонепроницаемым покрытием общей площадью 20 000 квадратных метров, обвалованная сплошным земляным валом.

Она будет обустроена на территории аэропорта «Южный». Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» поручено после завершения работ по складированию снега произвести санитарную очистку указанной площадки. Контроль за исполнением данного постановления возложен на начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города.

Отметим, что аналогичное постановление мэрия издавала и год назад. Тогда, в отличие от текущей ситуации, власти определили четыре места складирования снега. Одно из них, как и в нынешнем году, было обустроено на территории аэропорта «Южный». Кроме того, участки под снег были выделены в Советском районе возле Центрального стадиона им. Ленина», в Железнодорожном районе на Залегощенском шоссе и в Заводском районе возле реки Рыбница.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования