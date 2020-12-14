Снег в Орле будут хранить на водонепроницаемой площадке

Мэрия определила места складирования снега на текущую зиму.

Администрация Орла, руководствуясь правилами благоустройства и санитарного содержания, определила места, куда должен вывозиться убранный с улиц города снег. Впрочем, текущей зимой такой место будет только одно: площадка с водонепроницаемым покрытием общей площадью 20 000 квадратных метров, обвалованная сплошным земляным валом.

Она будет обустроена на территории аэропорта «Южный». Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» поручено после завершения работ по складированию снега произвести санитарную очистку указанной площадки. Контроль за исполнением данного постановления возложен на начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города.

Отметим, что аналогичное постановление мэрия издавала и год назад. Тогда, в отличие от текущей ситуации, власти определили четыре места складирования снега. Одно из них, как и в нынешнем году, было обустроено на территории аэропорта «Южный». Кроме того, участки под снег были выделены в Советском районе возле Центрального стадиона им. Ленина», в Железнодорожном районе на Залегощенском шоссе и в Заводском районе возле реки Рыбница.

ИА «Орелград»