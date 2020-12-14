В ДТП под Орлом пострадал 5-летний ребенок

14.12.2020 | 10:17 Новости, Происшествия

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Машина слетела с трассы в заснеженное поле.

Вчера, 13 декабря на трассе Болхов-Мценск–Новосиль произошло ДТП. Машина, оклеенная в такси, сошла с дороги и опрокинулась в поле.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 16.30. За рулем «Шевроле Лачетти» ехал 37-летний мужчина. В районе 89 км автодороги он допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием.

В аварии пострадал водитель автомобиля, а также его 5-летний пассажир. Оба получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

ИА «Орелград»

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