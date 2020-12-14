В Орле украли гараж

Председатель кооператива сдал его на металлолом.

Орловские полицейские раскрыли гаражную кражу. Металлический «дом для машины» пропал в Заводском районе Орла. Как выяснилось, к его исчезновению причастен председатель гаражно-строительного кооператива (ГСК).

С заявлением об исчезновении гаража к стражам порядка обратился его владелец. Мужчина рассказал, что получил строение в наследство от родственника, но несколько лет им не пользовался. Однажды, придя проверить гараж, он увидел, что его переместили за пределы ГСК. А потом и вовсе не обнаружил своего имущества. Стоимость похищенного потерпевший оценил в 30 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

В результате полицейской проверки выяснилось, что к краже металлической конструкции оказался причастен председатель ГСК.

— Мужчина вызвал манипулятор и отвез гараж на пункт приема металла. Там он получил за него 13 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На председателя ГСК завели уголовное дело по статье о краже. С него взяли подписку о невыезде.

ИА «Орелград»