За год на Орловщине подняли останки 551 бойца Красной армии

Региональный СК расследует два уголовных дела по факту массового уничтожения мирных жителей.

В ходе региональной акции «Вахта Памяти – 2020» в Орловской области найдены останки 551 бойца Красной Армии. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации. Орловские силовики по итогам поисковой работы возбудили уголовные дела по фактам массового уничтожения мирных жителей.

Сообщается, что в «Вахте Памяти» в этом году приняли участие более 750 человек из 13 субъектов Российской Федерации. Поисковики нашли останки 551 бойца, по именным вещам установили личности 24 из них, еще 108 имен выявили по спискам.

На территории деревень Некрасовка и Малая Гать Орловского района, а также села Сетуха Залегощенского района, деревни Третье Нижнее Долгое Должанского района, деревни Погорельцево Шаблыкинского района поисковики обнаружили места массового уничтожения гражданского населения. Найдены останки 16 человек, в том числе подростков, с признаками насильственной смерти.

В рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» были назначены судебно-медицинские и судебно-баллистические экспертизы. По их итогам в СК по Орловской области завели уголовные дела. Всего в текущем году в России возбудили 6 уголовных дел о массовых убийствах мирных жителей во время ВОВ. 2 из них — на территории Орловщины.

ИА «Орелград»