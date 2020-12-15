В Орле заявили о планах на новую поликлинику

15.12.2020 | 18:06 Медицина, Новости

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Она появится «взамен» городской поликлиники №1.

В 2022 году в Орле запланировано строительство новой поликлиники. Об этом на брифинге для СМИ 15 декабря рассказал руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

Здание новой поликлиники может появиться в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. До 2025 года финансирование программы составит порядка 3,2 млрд рублей.

— В 2022 году в Орле мы планируем также построить современную поликлинику взамен поликлиники №1. Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, — считает Залогин. Отметим, что поликлиника №1 обслуживает Железнодорожный район Орла.

Также сообщается, что в 2021 году в Орле запланирован капремонт поликлиник №2, 3 и 4. А в Ливнах начнут строить детскую поликлинику и капитально отремонтируют Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

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