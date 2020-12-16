Орловский мусорный завод возобновил работу, получив долг от «Зеленой рощи»

Кризис мусорной реформы на Орловщине привлек внимание депутата Госдумы.

Мусороперерабатывающий завод «ЭкоСити» возобновил свою работу с 16 декабря. Регоператор мусорной реформы «Зеленая роща» погасил задолженность перед предприятием. Об этом рассказала депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко.

Напомним, из-за долгов «Зеленой рощи» завод «ЭкоСити» приостановил свою работу с 11 декабря. Мусоровозы компании-перевозчика «Экологистик» в субботу начали складировать ТБО на территории «Спецавтобазы» в Орле. Но после огласки в СМИ орловский мусор повезли во Мценск. «Зеленая Роща» пояснила, что «временные и вынужденные» изменения в территориальную схему вывоза отходов внесли с разрешения областного департамента ЖКХ. Жители Мценска эту инициативу власти восприняли в штыки. Под фото с очередью из мусоровозов на въезде в город набралась масса негативных комментариев. Дошло и до активных действий: местные жители объявили дежурства и стали блокировать въезд мусоровозов в город.

— Сегодня стало известно, что АО «ЭкоСити» возобновляет прием твердых коммунальных отходов у регионального оператора УК «Зеленая роща», поскольку погашена задолженность перед предприятием. Это должно в какой-то мере снять остроту проблемы, — сообщила Пилипенко на своей странице в соцсети.

Парламентарий, которая сейчас находится в Москве, заявила, что «внимательно следит за ситуацией во Мценске». Вернувшись в Орел, Пилипенко намерена встретиться с руководством областного департамента ЖКХ, регоператора «Зеленой рощи», АО «ЭкоСити», а также общественниками. «Общими усилиями будем решать проблему», — пообещала политик.

ИА «Орелград»