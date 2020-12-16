Жителям Орловской области посоветовали переобучиться

В наступающем году перед жителями региона откроются новые возможности.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области со ссылкой на данные Минтруда РФ, в 2021 году все мероприятия по профессиональному обучению за бюджетный счет будут серьезно ренформированы. Напомним, сейчас они реализуются в рамках нацпроекта «Демография». С Нового года их объединят в проект «Содействие занятости».

«Ожидается, что возрастные границы участников станут значительно шире, нежели в проектах «Старшее поколение» и «Содействие занятости женщин», — говорят в управлении. — Возможность получить новую профессию или повысить квалификацию в рамках нацпроекта смогут не только мамы дошкольников и граждане категории 50+, как это было в текущем году, но и абсолютно все ищущие работу граждане, безуспешно пытающиеся трудоустроиться по своей специальности или не имеющие профессионального образования».

Кроме того, власти учли уроки 2020 года, когда из-за пандемии новой коронавирусной инфекции тысячи жителей Орловской области остались без работы или оказались под риском увольнения. Причем проблема коснулась далеко только не одних граждан предпенсионного возраста. В связи с этим в 2021 году в число потенциальных участников проекта включат тех, кто официально находится под риском увольнения.

«Это работники, переведенные в режим неполного рабочего времени или режим простоя, граждане, по инициативе работодателя находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, работники, в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению», — уточнили в областном управлении.

По словам главы областного отдела профессиональной ориентации и обучения Натальи Хомяковой, при переобучении большое внимание будет уделяться потребностям работодателя, чтобы прошедшие обучение граждане были востребованы на рынке труда. Последние получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, согласно ожиданиям Минтруда, смогут сохранить свое рабочее место благодаря новым навыкам, уточнила она.

Также планируется расширить функционал федерального портала «Работа в России», который обрел новую значимость в пандемийный год. Напомним, с его помощью граждане получили возможность становиться на учет в качестве безработного в дистанционном режиме. В 2021 году на нем планируется создать новую единую информационную платформу для центров занятости.

«С ее помощью будет вестись обмен данными, планироваться привлечение трудовых ресурсов на перспективу, проводиться аналитика ситуации на рынке труда, — пояснили в управлении. — Уже сейчас соискатели по всей стране могут зарегистрировать свое резюме на площадке «Работы в России», однако внутренние процессы каждого региона не объединены и строятся на разрозненных IT-платформах».

ИА «Орелград»