Гибрид из Орловской области проверили в лаборатории

Эксперты проверили качество кормового тритикале.

Как сообщили в орловском филиале ФГБУ ЦНМВЛ, специалисты этого ведомства проверили 210 тонн тритикале кормового. Отметим, что анализ провели эксперты курского отдел карантина растений и качества семян. Однако образцы для испытаний были отобраны от партии, произведенной в Орловской области.

«Специалисты отдела провели энтомологическое и гербологическое исследование отобранных образцов и не обнаружили карантинных и некарантинных объектов», — сообщили в филиале ФГБУ ЦНМВЛ.

Эксперты пояснили, что тритикале — это гибрид пшеницы и ржи, от соединения латинских названий которых он и получил название: TRITIcum (пшеница) и seCALE (рожь). Более того, это новый ботанический род, в котором, как говорят специалисты, «удачно сочетаются высокая экологическая пластичность ржи и урожайность и качество пшеницы».

«Путем объединения хромосомных комплексов двух разных ботанических родов селекционерам удалось синтезировать новую сельскохозяйственную культуру, объединяющую в одном организме все ценное, что могут дать пшеница и рожь, — говорится в сообщении орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. — Эта культура, как и ее предшественники, делится на два основных типа по срокам посева: озимое и яровое. По способу применения она бывает зерновой, кормовой и зернокормовой. Весь процесс возделывания тритикале практически не отличается от выращивания пшеницы и ржи».

ИА «Орелград»