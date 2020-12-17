Главврачей Семашко и Боткина наградили за борьбу с коронавирусом

17.12.2020 | 15:36 Новости, Общество

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Также награды получили волонтеры.

Сегодня, 17 декабря на внеочередной сессии Орловского облсовета депутаты наградили медработников и волонтеров, которые работают с населением в период пандемии коронавируса. Почетные грамоты от заксобрания получили главврачи орловских больниц и поликлиник, а волонтерам вручили памятные медали.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» благодарность Президента РФ объявлена Алексею Семину. Памятную медалью, утвержденной Указом Президента РФ, вручили десяти орловским волонтерам.

За многолетний и добросовестный труд, самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией Почетную грамоту Орловского облсовета получили представители Кромской и Плещеевской ЦРБ, фельдшер Покровской ЦРБ, терапевт Ливенской ЦРБ и другие. Грамотами отметили главврачей больниц Орла: Елену Кирьянову («Орловский противотуберкулезный диспансер»), Александра Лялюхина («Городская больница им. С. П. Боткина»), Игоря Дробязгина («Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко») и Вадима Мурадяна (ООКБ).

— 2020-й год стал непростым для каждого из нас, но основной удар приняли медицинские работники. Они ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией, буквально отвоевывая жизни людей, — сказал на сессии глава облсовета Леонид Музалевский. — Ежедневно оказывают помощь людям и активисты, волонтеры. Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что волонтерство в России — это новая идеология и сегодня оно включено в национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года. Мы гордимся и искренне восхищаемся мужеством и силой духа наших врачей и от всего сердца благодарим работников сферы здравоохранения, волонтеров, всех неравнодушных людей за столь важный ежедневный труд.

ИА «Орелград»

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