Кутузова переизбрали главой Совета ветеранов

Орловская организация подвела итоги работы за 5 лет.

16 декабря в Орле состоялась VIII отчетно-выборная конференция реготделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Об этом рассказала пресс-служба Орловского облсовета. На конференции подвели итоги деятельности за 5 лет, а также переизбрали руководителя. На мероприятии, которое прошло в режиме онлайн, присутствовали первые лица области.

В своем приветственном слове спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский отметил, что Совет ветеранов проводит колоссальную работу, являясь мощной общественной силой, которая, в первую очередь, стоит на защите интересов людей старшего поколения.

— Считаю, что именно ветеранские организации сегодня являются важнейшим звеном в вопросах по защите общечеловеческих ценностей, военно-патриотического воспитания, в борьбе с теми, кто искажает правду о войне, о нашей Победе, — считает Музалевский.

Председатель организации Николай Кутузов сообщил, что на сегодня в ней насчитывается свыше 270 тысяч членов и более 680 «первичек». За отчетный период что члены орловской ветеранской организации стали активными участниками выборов разных уровней и ветвей власти, празднования 450-летия города Орла и 80-летия Орловской области, при непосредственном участии членов организации прошли торжественные мероприятия в честь 100-летия Октябрьской революции, ленинского комсомола и 200-летие И. С. Тургенева и т.д. Кутузов поблагодарил первых лиц региона за постоянную поддержку в повседневной деятельности и отметил важность принятого Орловским областным Советом народных депутатов Закона «О почетном звании Орловской области «Населенный пункт воинской доблести», отметили в пресс-службе заксобрания. Сегодня таких пунктов в регионе одиннадцать.

Единогласным решением делегатов правления Николай Кутузов вновь был переизбран председателем общественной организации.

ИА «Орелград»