Остроушко пожаловалась на Клычкова руководству «Единой России»

Текст жалобы попал в СМИ раньше, чем депутат его опубликовала.

Вице-спикер облсовета, член фракции КПРФ Валентина Остроушко пожаловалась на губернатора-коммуниста Андрея Клычкова секретарю генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку. В своем обращении депутат обвинила команду главы Орловщины в кризисе в детской областной больнице.

Первыми обращение Остроушко опубликовали «Орловские новости». При этом сама депутат заявила, что не знает, как этот текст оказался в СМИ. Остроушко предположила, что текст «слили» из областной администрации. При этом, по словам вице-спикера облсовета, прежде, чем отправить обращение в Генсовет «ЕР», она «прошла по всем чиновникам, которые могли бы повлиять на ситуацию без обнародования этих фактов», но «разрешить ситуацию без этого обращения не получилось».

В начале обращения Остроушко припомнила Турчаку, что на губернаторских выборах партия власти не выставила никакого кандидата в противовес Клычкову. Депутат призналась, что «никак не ожидала получить от коммунистической партии такой «подарок» региону».

«Я не хочу углубляться в суть его деятельности, но у нас здесь работал Строев, другие губернаторы, и есть с кем сравнивать. В отношении к людям в первую очередь», — написала Остроушко.

Главная цель обращения депутата – привлечь внимание к ситуации в детской областной больнице (НКМЦ им. Круглой). Остроушко напомнила, что с приходом к власти Клычкова в медучреждении сменилось руководство, сразу несколько врачей-специалистов не согласились работать с новой администрацией и уволились.

— Все больше и больше орловских пациентов отправляется в федеральные клиники для проведения оперативных вмешательств. Уволены все внешние совместители из других больниц г.Орла, с помощью которых осваивали сложнейшие уникальные операции. Часть операций можно проводить на месте, приглашая ведущих коллег детских хирургов. Теперь эти события в прошлом, — сетует Остроушко.

А с недавних пор появились проблемы и у заместителя отделения хирургии, который несколько лет назад приехал в Орел из Донецка и проводит высококлассные операции детям. «Сейчас на ведущего хирурга начались настоящие гонения, о которых я уведомила первого заместителя губернатора В.В. Соколова и председателя орловского областного совета Л.С. Музалевского, у них нашла понимание, потому что они осведомлены о ситуации в регионе по всем проблемам, а вот у губернатора понимания не нашла. Его реакция была не на ситуацию, а на меня, как человека, как на депутата, который его критикует. Что будет с областной больницей, его, как я вижу, не интересует. А она теряет свои позиции ведущего медицинского учреждения именно из-за его команды. И вообще, я считаю, происходит ее разрушение», — написала Остроушко Турчаку.

ИА «Орелград»