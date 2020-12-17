Под Орлом сын попал в колонию из-за заявления матери

Молодой человек тайно лишил свою мать денег.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимого жителя села Знаменское. Он написал явку с повинной после того, как его мать подала в полицию заявление. Она просила привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое совершило хищение денег с ее банковской карты.

Как уточнили в пресс-службе Орловского облсуда, молодой человек сравнительно недавно вышел на свободу. Он отбывал наказание по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Весной этого года он приехал в гости к матери, которая тепло его приняла. Сын заметил, что в магазине она расплатилась банковской картой.

После домашнего ужина, когда мать ушла спать, сын взял ее телефон и перевел с карты матери на свой счет 8 тысяч рублей, а пришедшее от банка сообщение о переводе удалил. На следующий день он перевел с ее карты на свою еще 40 тысяч рублей двумя переводами. Подвело его то, что одно из банковских смс он удалить то ли забыл, то ли не успел.

Причиненный женщине ущерб был признан значительным, так как ее зарплата составляет немногим более 10 тысяч рублей. Действия ее сына суд квалифицировал по ч.3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину).

В судебном заседании подсудимый вину признал, но деньги матери так и не вернул. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор в апелляции. Он рассчитывал получить условный срок, о чем суд просила и его мать. Но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла оснований для смягчения назначенного наказания, и приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»