Прокуратура не указ: мэрия Орла отложила вопрос о закрытии ярмарок

Чиновники пока не придумали, куда деть ярмарки с площади Жукова и из сквера Комсомольцев.

Чиновники горадминистрации Орла все равно хотят убрать ярмарки выходного дня с площади Жукова и из сквера Комсомольцев. Несмотря на протест областной прокуратуры, в мэрии не закрыли тему, а отложили решение на несколько месяцев. Об этом стало известно 17 декабря на заседании профильного комитета горсовета. Теперь чиновники придумали новый повод, почему ярмаркам на этих традиционных местах быть нельзя.

Так, замглавы горадминистрации Игорь Краличев доложил депутатам, что вопрос о закрытии ярмарок по этим двум адресам «отложен еще на 4 месяца». Администрация прорабатывает возможности размещения ярмарок на дополнительных площадках. Были названы точки возле аграрного университета и площадка гипермаркета на ул. Московское шоссе, рассказали в пресс-службе горсовета. Ранее в мэрии заявили, что на площади Жукова идет подготовительные работы для реализации проекта благоустройства. И этот проект «не предусматривает организацию ярмарочной торговли». А сквер Комсомольцев как раз недавно отремонтировали, «это, в первую очередь, общественная территория», заявили в мэрии.

Однако депутаты горсовета на комитете настаивали на том, чтобы привычные орловцам ярмарки на площади Маршала Жукова и Комсомольской площади остались в перечне «Хлебосольного выходного».

-Я не соглашусь с противопоставлением благоустройства и ярмарки, наоборот — люди 10 лет видели Комсомольский сквер разбитым, теперь они приезжают на ярмарку и видят благоустроенный сквер, — отметил замепредседателя горсовета Иван Дынкович.

В результате обсуждения депутаты единогласно рекомендовали администрации города Орла внести в план размещения ярмарок выходного дня площадки на площадях Маршала Жукова и Комсомольской «в связи со сложившейся исторической значимостью данных территорий для населения города».

Напомним, мэра Орла Юрия Парахина недавно вызывали в областную прокуратуру: ведомство запретило закрывать ярмарки выходного дня на площади Жукова и в сквере Комсомольцев. По итогам проверки областная прокуратура не нашла ни одной причины для переноса привычных мест торговли.

ИА «Орелград»