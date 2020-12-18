Китайские предприятия закупают болховские консервы

Болховское предприятие по переработке плодоовощной продукции ООО «Пищевик», ставшее резидентом Орловского регионального Центра поддержки экспорта, запустило поставку товаров собственной марки в Китайскую Народную Республику.

ООО «Пищевик» ведет свою деятельность на территории региона с 60-х годов прошлого столетия. Основным направлением компании является переработка овса и производство толокна и муки. Кроме этого, предприятие выпускает более 50 наименований качественной консервной продукции: варенье, закуски, супы, соусы и многое другое.

Продукция компании давно пользуется спросом у российского потребителя, однако современные рыночные тенденции диктуют свои условия. Сегодняшний курс предприятия — это масштабная модернизация, проведение ребрендинга, освоение новых рынков сбыта.

За помощью в реализации амбициозных проектов ООО «Пищевик» обратился в региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). При содействии Центра сотрудники компании «Пищевик» прошли обучение на семинарах Школы экспорта АО «Российский экспортный центр». Была проведена презентация болховской продукции на международной выставке «WorldFood – 2020». Также эксперты ЦПЭ организовали переговоры представителей предприятия с узбекскими, монгольскими и китайскими партнерами в рамках реверсной бизнес-миссии. Результатом этой работы стал договор на поставку продукции болховского предприятия в Китайскую Народную Республику.

Субъекты малого и среднего предпринимательства также могут стать резидентами регионального Центра поддержки экспорта и вывести свою компанию на качественно новый уровень, увеличить производительность и освоить зарубежные рынки. Услуга по поиску зарубежных партнеров для орловского бизнеса предоставляется бесплатно. Подробности на сайте https://export57.ru/.

ИА «Орелград»