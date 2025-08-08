Врача областной больницы наградили за помощь СВО

Награды удостоилась реаниматолог кардиологического отделения №1 Ксения Афонина.

Сотрудницу ООКБ отметили памятной медалью «За заслуги в развитии добровольчества (волонтёрства) в Орловской области». Её вручили губернатор Андрей Клычков и спикер регионального парламента Леонид Музалевский. Новость сообщили в соцсетях Орловской областной клинической больницы.

Афонина занимается добровольчеством достаточно давно. Ещё в 2006 она стала участником «Орловского клуба волонтеров». Также орловчанка входит в Автономную некоммерческую организацию «Озарение» (с 2022) и «Бригаду Катукова» (с 2023),

В минувшем году Ксения Афонина организовала волонтёрскую группу «Гуманитарная точка». Сообщество занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи участникам СВО, в военные госпитали, а также помогает вынужденным переселенцам.

Ещё одним направлением её деятельности является организация инклюзивных мероприятий. Также Афонина помогает семьям, которые нуждаются в поддержке.

ИА «Орелград»