Органические удобрения из Орла закупают аграрии из стран Африки

Компания «Ассет», орловский производитель органических удобрений, наладила экспорт собственной продукции в республику Камерун. Производственное предприятие «Ассет» входит в группу компаний «ЭКОР», основанную на Орловщине в 1998 году.

Компания занимается разработкой и внедрением в промышленную эксплуатацию инновационных, экономически эффективных и экологических чистых технологий для предприятий агропромышленного комплекса.

Основной продукт собственного производства – удобрения на основе гуминовых веществ (органических соединений сложной физико-химической структуры).

Технологии из Орловской области активно используются предприятиями разных регионов РФ, а также ЕС, Украины, Казахстана, Азербайджана, Бразилии. В этом году список стран, куда экспортируются орловские удобрения пополнился республикой Камерун. Это одна из наиболее развитых стран Тропической Африки. В республике выращивают авокадо, арахис, бананы-плантэн, батат, бобовые, картофель, кокосовую и масличную пальму, кукурузу (главная продовольственная культура), кунжут, маниок (кассаву), овощи, просо, рис, сахарный тростник, сорго, таро и ямс. Участники сельскохозяйственного рынка Камеруна благодаря технологиям ООО «Ассет» смогут существенно снизить себестоимость производства, увеличить количественные и качественные показатели продукции.

Помощь в продвижении за рубежом орловскому производителю оказал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). Эксперты ЦПЭ собрали необходимую информацию о тенденциях и спросе на выпускаемую продукцию на международном рынке. По результатам аналитического отчёта руководство «Ассет» сконцентрировало свое внимание на рынках Азии и Африки. Чтобы успешно реализовать поставленные задачи специалисты Центра экспорта провели обучение сотрудников предприятия в школе экспорта АО «РЭЦ». Для резидента в Центре подготовили коммерческое предложение, перевели его на французский и арабский языки, разместили информацию о выпускаемой продукции на международной электронной торговой площадке «Alibaba.com», а также организовали поиск потенциальных партнеров в Киргизии, Арабской республике, Египте, Республике Камерун.

Так, благодаря совместной работе с Центром, предприятию удалось заинтересовать потенциальных покупателей в четырёх странах Азии и Африки. Первая экспортная поставка органических удобрений компании «Ассет» запланирована в Республику Камерун. Работа с другими странами продолжится в 2021 году.

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ИА «Орелград»