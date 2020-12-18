Орловский город защитят от террористов за 17 тысяч рублей

Создание системы антитеррористической защищенности обойдется в 17 тысяч рублей.

Администрация Мценска утвердила муниципальную программу в сфере профилактики терроризма и экстремизма на ближайшие три года. Общий объем ее финансирования составит всего 17 тысяч рублей, зато его целиком возьмет на себя городская казна. Так, в 2021 году на реализацию программы планируется выделить 4 тысячи рублей, в 2022 – 5 тысяч и в 2023 году – 8 тысяч рублей.

Этих денег и других «бесплатных» мероприятий городу должно хватить на создание «системы антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей». Кроме того, программой предусмотрено совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также формирование у амчан нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений.

Так, власти Мценска планируют оснастить средствами технической защиты учреждения образования и культуры, установить камеры видеонаблюдения вокруг «объектов критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием граждан».

Кроме того, предполагается провести комиссионные обследования состояния антитеррористической защищенности объектов и организовать проверки многоквартирных домов «на предмет закрытия подвальных и чердачных помещений, технических этажей, электрощитовых и других помещений от несанкционированного доступа». Кстати, организация таких проверок ляжет на управляющие компании, ТСЖ и другие обслуживающие МКД «конторы».

ИА «Орелград»