Под Орлом иномарка сошла с трассы и врезалась в дерево

18.12.2020 | 10:07 Новости, Происшествия

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В аварии есть пострадавший.

В четверг, 17 декабря в Орловском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Ее автомобиль сошел с трассы и врезался в дерево.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 08.00 в районе 5 километра трассы Орел-Знаменское. 51-летняя водитель «Мицубиси» ехала со стороны поселка Никуличи в Орел. В какой-то момент женщина не справилась с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель получила серьезные травмы, ее пришлось увезти в больницу. Женщину госпитализировали.

ИА «Орелград»

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