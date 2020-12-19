В Орле ничего не знавшая жена невольно помогла мужу провернуть аферу

Житель областного центра обманул знакомую, умыкнув у нее телефон.

Суд Железнодорожного района города Орла рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении аферы. Как уточнили в пресс-службе этого суда, на мужчину дело было заведено по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину). Жертвой преступника стала его знакомая.

Было установлено, что в июне прошлого года в обеденное время мужчина попросил у своей приятельницы мобильный телефон. Он объяснил, что хочет связаться со своей женой в социальной сети и написать ей сообщение. Ничего не заподозрившая приятельница передала ему свой мобильник.

Далее мужчина заявил, что ненадолго отойдет, видимо, чтобы сохранить тайну переписки. На самом деле, как установили следствие и суд, у него не было намерения возвращать телефон хозяйке. Выманив мобильник, он присвоил его себе, ушел и больше не вернулся. Причиненный потерпевшей материальный ущерб был оценен в 12 тысяч рублей.

Суд, изучив все обстоятельства дела, признал орловца виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ. Сообщается, что при назначении наказания были учтены данные, характеризующие личность подсудимого. У последнего есть право обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»