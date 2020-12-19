Власти Орла ищут желающих присмотреть за могилами

19.12.2020 | 13:45 ЖКХ, Новости

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На содержание кладбищ из казны готовы выделить 6 миллионов рублей.

Администрация Орла выступила организатором закупки на право оказания услуг по содержанию кладбищ и воинских захоронений города. Речь, в том числе, идет об услугах по уходу за могилами и местами захоронений. В роли заказчика выступит муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Прием заявок продлится до 25 декабря 2020 года. Начальная цена контракта установлена в размере 6,044 миллиона рублей.

Отметим, что в областной столице действует официально утвержденный властями порядок содержания кладбищ и воинских захоронений. Именно ему и обязан будет следовать подрядчик. Кроме того, в городе действуют правила содержания мест погребения, утвержденные горсоветом народных депутатов в 2018 году. Утверждены и «могильные» тарифы.

Например, ручная уборка снега городскими властями оценена в 38 200 рублей за 1 га. Кстати, именно ручная уборка снега предусмотрена для территорий воинских захоронений, в том числе «Могилы польских революционеров», поклонного креста на Наугорском кладбище, «Братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей» в Медведевском лесу, братского захоронения в сквере Танкистов и др.

Вывоз снега с территории кладбищ мэрия оплатит по цене 310 рублей за каждую тонну, доставку песка на кладбища – по 500 рублей за тонну. Посыпка песком кладбищенских дорожек и проездов обойдется городской казне в 6800 рублей за 1 га. Тариф на механизированную погрузку мусора на автомобили установлен в размере 158,03 рубля за кубометр, на ручную погрузку мусора на автотранспорт – 200 рублей за кубометр.

По условиям контракта каждую пятницу подрядчик будет обязан предоставлять заказчику отчеты о выполненных работах по содержанию кладбищ Орла с приложением фотоснимков в формате «до и после».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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