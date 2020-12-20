Неизвестный вернул святыню Орлу

20.12.2020 | 17:52 Новости, Общество

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Даритель иконы пожелал остаться неизвестным.

Орловская митрополия РПЦ вновь обрела давно утраченную православную святыню. Причем произошло это благодаря неназванному дарителю. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, речь идет о старинной иконе Божией Матери «Троеручица». Когда-то она находилась в храме села Новодмитровка Орловского района. В советское время этот храм был снесен. Одна из прихожанок тогда сумела спасти икону и много лет хранила ее у себя дома.

«На многие годы Пресвятая Богородица стала хранительницей этой семьи, — говорят в митрополии. — Не так давно внук женщины, спасшей святыню, стал прихожанином Свято-Успенского собора города Орла. Вместе с женой он принял решение вернуть образ Божией Матери в Святую Церковь. Дарители предпочли не раскрывать свои имена».

Сообщается, что святыню торжественно приняли в соборе – ее внесли под колокольный звон. А спустя несколько часов перед ней был прочитан первый за долгие годы акафист. Вместе духовенством перед вновь обретенной иконой молились и прихожане. В митрополии добавили, что сейчас в Свято-Успенском соборе для святыни изготавливается киот, и уже довольно скоро она будет выставлена для поклонения верующих.

ИА «Орелград»

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