Орловец получил полтора года колонии за дикорос

Сорванный куст конопли привел к лишению свободы.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Молодого человека признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере. Было установлено, что преступление он совершил в ноябре 2019 года.

Как следует из материалов дела, мужчина обнаружил и сорвал один дикорастущий куст конопли. Затем принес его домой, где изготовил из него растительный наркотик и незаконно его хранил. Летом 2020 года сотрудники полиции изъяли у подсудимого марихуану общей массой 11,6 гр. В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся.

Сообщается, что при вынесении приговора суд учел смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, в том числе активное содействие следствию. Однако был выявлен и рецидив преступлений – мужчина не так давно был судим. В результате ему было назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»