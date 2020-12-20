В Орле внезапно проверили «пиротехников»

20.12.2020 | 15:20 Новости, Общество

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Торговцы фейерверками пообщались с сотрудниками МЧС.

Сотрудники Государственного пожарного надзора в преддверии Нового года провели в областной столице профилактический рейд. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, они прошли по местам торговли праздничной пиротехникой. На такой товар сейчас наблюдается повышенный сезонный спрос. Этим могут воспользоваться нечистые на руку торговцы. Правила продажи таких изделий строго регламентированы на федеральном уровне. Но, как показывает практика, на рынке встречается и контрафакт, а он может представлять собой реальную угрозу.

«В преддверии новогодних праздников спрос населения на пиротехнические изделия особенно повышается, – говорит замначальника ОНД и ПР по городу Орлу Денис Вещиков. — Однако при несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности и инструкции по применению различных фейерверков может случиться беда».

В ГУ МЧС пояснили, что торговля пиротехникой, как правило, в Орле ведется в специализированных магазинах и отделах. В один из них и заглянули проверяющие. Они проверили сертификаты на продукцию, наличие огнетушителей и автоматической системы противопожарной защиты, а также условия хранения пиротехники.

«Инспекторы отдела надзорной деятельности провели с продавцами беседы, акцентируя их внимание на запрет продажи несертифицированной пиротехники и запрете на ее продажу детям моложе 16 лет, — говорят в ГУ МЧС. — Также был проведен инструктаж обслуживающего персонала по действиям в случае возникновения пожара».

Рейд прошел и на Центральном рынке, где инспекторы прошли по торговым точкам. В результате фактов несанкционированной торговли пиротехникой выявлено не было. Тем не менее, инспекторы напомнили продавцам «об административной ответственности за реализацию некачественных пиротехнических изделий, использование которых может привести к печальным последствиям».

ИА «Орелград»

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