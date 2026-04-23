В Орле дело руководителей «Доверия» передано в суд

Ущерб оценивается более чем в пять миллионов рублей.

В преступлениях обвиняются владелец, гендиректор и замгендиректора медицинского центра. Все трое — женщины, одна из них, фактически руководившая медцентром — ранее судимая.

Фигурантам вменяются статьи «дача взятки» (один эпизод), «коммерческий подкуп» (три эпизода) и «мошенничество, совершённое организованной группой» (38 эпизодов).

Преступления происходили с 2021 по 2024 годы. Так, в этот период участники группы передали взятку в 142 тысячи рублей заместителю главы управления эксплуатации зданий Среднерусского института управления – филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы».

Также был совершён коммерческий подкуп исполнительного директора ООО «Городское такси» (на 150 тысяч рублей), а также представителей ещё двух организаций (им передали 120 тысяч рублей).

Таким образом «Доверие» боролось за права на заключение договоров на оказание платных медицинских услуг. Однако по факту эти договоры даже не могли быть исполнены должным образом, так как в медцентре отсутствовали необходимые специалисты.

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, дело было возбуждено по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области. «Обвиняемые не признали вину в совершённых преступлениях», – указали в ведомстве.

В прокуратуре Орловской области уточнили, что решать судьбу фигурантов будут в Заводском районном суде.

