«Лента.ру» рассказала о «фекальном коллапсе» из-за детской площадки в Орле

Житель многоэтажки на Красноармейской сделал площадку наперекор соседям.

Житель элитной многоэтажки в центре Орла наперекор соседям расширил детскую площадку во дворе дома. При этом нанятые им рабочие спилили деревья и забили канализацию. О скандале «с душком» рассказала «Лента.ру».

По информации СМИ, речь идет о дворе дома №3 по улице Красноармейской, который вплотную прилегает к дому №48 на Октябрьской. Суть конфликта федеральному изданию изложил один из местных жителей. По его словам, злополучную площадку строили с августа по октябрь 2020 года. При этом инициатор постройки, имя которого не разглашают, решил значительно увеличить размеры существующего во дворе детского городка. Да так, что площадка оказалась прямо под окнами соседнего дома. Вместо безопасного резинового покрытия здесь выложили тротуарную плитку, спилив при этом «множество деревьев». А строительный мусор, образовавшийся в процессе работ, нанятые мужчиной «специалисты» сбрасывали прямо в близлежащий канализационный люк.

По словам жильцов, внутри коллектора оказалось «два-три метра застывшей смеси из цемента, фекалий, песка, кусков металла и кирпичей». Из-за этого пострадали все коммуникации. Для устранения проблемы потребовалась спецтехника.

Как отмечает СМИ, инициатор расширения площадки не спросил мнения жильцов соседних домов» прежде, чем взяться за «благоустройство».

ИА «Орелград»