Под Орлом пообещали построить гороховый завод за 23 млрд рублей

21.12.2020 | 12:31 Новости, Экономика

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Предприятие хотят создать во Мценском районе.

В особой экономической зоне «Орел» во Мценском районе планируют построить производственный комплекс по глубокой переработке сухого гороха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орловской области. Стоимость объекта оценивается в 22,9 млрд рублей.

21 декабря региональное правительство и АО «ПИНЭКО» подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству завода мощностью 260 тыс. тонн в год. На первом этапе проекта планируется создание R&D центра. Второй этап предполагает строительство производственного комплекса.

— АО «ПИНЭКО» планирует инвестировать в реализацию проекта в течение 2020 – 2024 годов 22,9 млрд рублей. В том числе в 2021 году – 12,8 млрд рублей, — сообщили в пресс-службе.

На новом предприятии могут появиться около 300 рабочих мест.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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