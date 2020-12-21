В Орле не разъехались фура и «Нива»

Большегруз не уступил дорогу легковушке.

В воскресенье, 20 декабря в Орле столкнулись фура и «Нива». В аварии пострадал один из водителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, около 16.00 39-летний водитель грузового «Мерседеса Аркос» следовал по улице Поселковой со стороны улицы Яблочной. Фура ехала в сторону трассы М2 Крым.

При повороте налево водитель грузовика «забыл» пропустить автомобиль, который двигался ему навстречу. Этой машиной оказалась «Нива» под управлением 60-летнего мужчины. При столкновении машин он получил травмы. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»