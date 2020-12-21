В Орле не разъехались фура и «Нива»

21.12.2020 | 12:17 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Большегруз не уступил дорогу легковушке.

В воскресенье, 20 декабря в Орле столкнулись фура и «Нива». В аварии пострадал один из водителей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, около 16.00 39-летний водитель грузового «Мерседеса Аркос» следовал по улице Поселковой со стороны улицы Яблочной. Фура ехала в сторону трассы М2 Крым.

При повороте налево водитель грузовика «забыл» пропустить автомобиль, который двигался ему навстречу. Этой машиной оказалась «Нива» под управлением 60-летнего мужчины. При столкновении машин он получил травмы. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования