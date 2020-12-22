Масштабное преображение Орловщины: дворы и дороги, парки и скверы меняются к лучшему

Почти 300 дорог во всех районах области обрели новое покрытие. Только в этом году на ремонт автодорог региона было направлено около 7 миллиардов рублей, почти четверть средств поступила в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перестать волноваться за колеса детских колясок смогут и молодые мамочки. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 году уже благоустроены 175 дворовых и 34 общественные территории, завершаются работы на Лесной площади в Болхове.

Федеральный проект предусматривал ремонт только 60 дворовых и 29 общественных территорий. В нашем регионе план по благоустройству перевыполнен вдвое.

Преображение области продолжится и в следующем году. В 2021-ом планируется благоустроить 35 общественных, отремонтировать более 130 дворовых территорий, завершить работы в Детском парке. Так, например, в Сквере Победы древнего города Новосиль уже к началу осени должны появиться бордюры и тротуарная плитка, многолетние насаждения, урны и скамейки.

Дополнительные финансовые средства поступят на благоустройство Ливен, Болхова и Малоархангельска – города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году в Дмитровске уже успешно был реализован проект «Голубь Кантемира». В благоустройство сквера, площади перед местным ДК и бульвара было вложено 45 миллионов рублей.

Всего же до 2024 года на Орловщине предстоит благоустроить 165 общественных и 450 дворовых территорий.

#виден_результат57

ИА «Орелград»