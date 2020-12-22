Орловский полицейский-кавалерист стал чемпионом ЦФО по самбо

22.12.2020 | 13:58 Новости, Спорт

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Спортсмена тренирует его отец.

Орловский полицейский Максим Ларкин стал чемпионом по боевому самбо в своей весовой категории. Соревнования прошли в Брянске 19-20 декабря.

В Чемпионате ЦФО по боевому самбо среди мужчин приняли участие более 100 спортсменов из 17 регионов страны. Сотрудник кавалеристского взвода из Орла выступал в весовой категории 58 кг. Конкуренцию ему составили 12 самбистов.

Ларкин провел 4 боя, в первом и втором победил досрочно, в третьем – по баллам, рассказали в пресс-службе облправительства. В финале Ларкин встречался с кандидатом в мастера спорта по боевому самбо Дмитрием Тарелкиным из Рязанской области, которого победил по баллам (5:0) и стал Чемпионом ЦФО в весовой категории 58 кг.

Ларкин получил путевку на чемпионат РФ, который будет проходить в феврале 2021 года в Оренбурге.

Наставники чемпиона – его отец и тренер высшей категории Юрий Ларкин и старший тренер области по самбо Максим Бородин.

ИА «Орелград»

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