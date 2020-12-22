Орловский сенатор представил закон о неизвестных пациентах

Законодательство об информировании полиции будет изменено.

Как сообщается на сайте Совета Федерации, речь идет о поправках в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Изменения затронут правила информирования органов внутренних дел о пациентах, личность которых не установлена.

Соответствующий документ на рассмотрение внес сенатор от Орловской области, член комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый. Законопроект был разработан во исполнение поручений президента РФ, которые Путин дал по итогам встречи с представителями волонтерских организаций.

«Документ в целях совершенствования механизма розыска пропавших граждан устанавливает правовые основания для обязательного информирования органов внутренних дел о случаях поступления в медицинскую организацию пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности, а также о случаях смерти пациента, личность которого не установлена», — уточнили в СФ.

Предусмотрено, что порядок такого информирования устанавливается федеральным органом исполнительно власти соответствующей компетенции. Вероятно, эта задача ляжет на Минздрав РФ. Также законопроектом уточняется содержание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Кстати, Совет Федерации на своем заседании предложенные поправки уже одобрил.

По данным МВД России, в течение 2019 года устанавливалась личность более 300 граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не смогли сообщить сведения о себе. В первом квартале 2020 года устанавливалась личность более 270 таких граждан.

ИА «Орелград»