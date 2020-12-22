Орловского школьника с коронавирусом подключили к ИВЛ

22.12.2020 | 9:46 Новости, Общество

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У 15-летнего мальчика двусторонняя пневмония.

В Орловской области к аппарату ИВЛ подключили 15-летнего школьника. У подростка диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал в прямом эфире в соцсетях 21 декабря.

По информации главы региона, всего в больницах лежат 22 ребенка, еще 330 лечатся амбулаторно. Еще порядка 6 тыс. орловских школьников болеют ОРВИ. В двух детских садах на карантин закрыты две группы, здесь заболели 10 дошкольников.

В целом к аппаратам ИВЛ в орловских больницах подключены 44 человека.

ИА «Орелград»

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