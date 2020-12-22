Строительство жилья в Орле выросло в 2 раза

По темпам ввода жилья в строй регион превзошел прошлогодние показатели.

С начала текущего года в Орловской области организациями и индивидуальными застройщиками построено 3970 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 324,5 тысячи квадратных метров. Как сообщает Орелстат, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом в городах и поселках городского типа жилья в 2020 году построено 167,3 тысячи квадратных метров, что в 2,1 раза превысило уровень 2019 года.

В сельской местности возведено 157,2 тысячи жилых «квадратов», а прошлогодний уровень там превышен на 13,8 процента. Таким образом, темпы строительства в городской среде оказались гораздо выше, чем за ее пределами. По подсчетам статистиков, всего в текущем году в регионе организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 2423 квартиры общей полезной площадью 127,7 тысячи квадратных метров в 22 жилых зданиях.

«Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 1542 жилых дома общей полезной площадью 196,8 тысячи квадратных метров, или 60,6 процента от всей площади, — сообщает Орелстат. — Из них 149 жилых домов площадью 12,8 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства».

В целом объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2020 года сложился в размере 24,804 миллиарда рублей, что на 24 процента, в сопоставимой оценке, выше уровня аналогичного периода предыдущего года.

ИА «Орелград»