На орловчанку завели дело после «бегства» из полиции

Женщина сопровождала свой уход грубой нецензурной бранью

Урицкий районный суд Орловской области вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа местной жительнице. Обстоятельства преступления оказались весьма примечательными. Местный оперуполномоченный полиции проводил оперативно-розыскные мероприятия по заявлению некой гражданки, у которой украли телефон.

Другая гражданка была приглашена в отдел полиции для дачи объяснений. В ходе опроса она повела себя некорректно, в связи с чем оперативник несколько раз делал ей замечания. Женщина не только проигнорировала слова полицейского, но и самовольно ушла из его кабинета. При этом она высказала в его адрес грубую нецензурную брань, «выраженную в форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе».

Она быстро спустилась на первый этаж и подошла к выходу из здания. Догнавший ее полицейский потребовал вернуться в его кабинет, после чего получил новую порцию брани в свой адрес. Происходило все это в присутствии посторонних граждан. В результате действия «беглянки» органами предварительного расследования были квалифицированы по ст.319 УК РФ как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Впрочем, ей повезло. В судебном заседании свою вину в совершении указанного преступления она признала полностью. Поскольку криминального прошлого у нее нет, но есть двое малолетних детей, суд счел возможным освободить ее от уголовного преследования. Женщина должна будет заплатить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, она принесла свои извинения полицейскому.

ИА «Орелград»