Орловцев предупредили о сильном снегопаде к концу недели

Об ожидаемых сюрпризах погоды рассказал главный метеоролог страны.

К концу этой недели в Орловской области и в целом по ЦФО ожидаются сильные снегопады, а также усиление ветра. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В конце текущей недели, в субботу, в ЦФО прогнозируются комплекс опасных погодных явлений: снегопады, метели, снежные заносы… 25-26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные. В западной половине округа — с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, ветер усилиться до 17-18 метров в секунду, — цитирует Вильфанда СМИ.

По информации метеоролога, в ЦФО 25 и 26 декабря ожидается прирост снега на 10-25 сантиметров.

В Орловскую область снегопад придет 25 декабря, предупредил синоптик.

ИА «Орелград»