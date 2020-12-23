Орловскому бизнесу напомнили об оплате страховых взносов

Сумма фиксированных страховых взносов для предпринимателей из пострадавших отраслей меньше на 12 130 рублей. Платить надо всем до 31 декабря.

Орловский центр «Мой бизнес» напоминает предпринимателям, что осталось всего несколько дней для оплаты фиксированных страховых взносов.

Плательщиками страховых взносов являются индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой. Независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее доходов в конкретном расчетном периоде фиксированные страховые взносы необходимо оплатить до 31 декабря 2020 года.

Размер фиксированных платежей в текущем году составляет 40874 рубля, из которых 32 448 рублей — взносы на обязательное пенсионное страхование, а 8 426 рублей — взносы на обязательное медицинское страхование.

Для индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях, фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование за 2020 год уменьшен и составляет 20 318 рублей. Полный перечень ОКВЭДов, отнесённых к пострадавшим отраслям, а также актуальные меры господдержки орловского бизнеса можно узнать на сайте msb-orel.ru и по телефону «горячей линии»: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»