Каток на центральной площади Орла откроют 27 декабря

Кататься на льду можно будет только в маске.

Каток на площади Ленина в Орле откроется 27 декабря. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

— 27 числа планируем открыть каток. Будут наши юные хоккеисты, фигуристы. Сразу скажу — не приглашаем никаких людей. Открытие состоится в вечернее время. Можно будет прийти и покататься, — сказал Клычков и напомнил, что на катке будут действовать ограничительные меры из-за коронавируса.

Глава региона еще раз подчеркнул, что на новогодние праздники в Орле и области не будет массовых гуляний и салюта в связи с пандемией COVID-19.

ИА «Орелград»