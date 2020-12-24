«Мошенническая схема». Малкин рассказал, как в Орле наживаются на мусорной реформе

Прокуратура намерена проверить деятельность регоператора «Зеленая роща».

Прокуратура Орловской области намерена разобраться, как работает регоператор мусорной реформы УК «Зеленая роща» и наказать тех, кто наживается на вывозе мусора в регионе. Об этом 24 декабря на брифинге для СМИ рассказал областной прокурор Владислав Малкин. По его мнению, в сфере обращения с ТКО на Орловщине осуществляется «мошенническая схема».

Журналисты попросили Малкина прокомментировать мусорный коллапс, который произошел в Орле в начале декабря. Напомним, из-за долгов регоператора мусороперерабатывающий завод «ЭкоСити» остановил работу. Грузовики с орловским мусором сначала начали разгружаться в запрещенном месте, а потом, с отмашки департамента ЖКХ, повезли ТБО во Мценск. Местные жители возмутились и стали блокировать движение мусоровозов. После визита Малкина на «ЭкоСити» регопертор погасил долги и завод снова заработал.

По мнению областного прокурора, этого коллапса «не должна была допустить ни одна сторона». Малкин пообещал, что теперь «будут приняты самые строгие меры для всех», каждого из участников скандала «пока предостерегли».

Долги одного предприятия перед другим — это спор двух хозяйствующих субъектов. Прокуратура обратила на него внимание только лишь потому, что заложниками этого спора стали жители, пояснил Малкин. Этот коллапс послужил прокурору поводом проверить, как вообще «Зеленая роща» смогла стать регоператором мусорной реформы на Орловщине и как она сегодня работает. Впрочем, первые выводы после визита на «ЭкоСити» Малкин уже сделал.

— Для меня это очевидно, — рассказал прокурор СМИ. — Поступают ТКО на полигон, машина привозит, условно, 30 кубов груза, а по документам и из бюджета оплачивают как за 100. Что здесь дальше выяснять и долго расследовать? Совершается мошенничество, один из способов хищения денежных средств.

Если эти факты найдут свое подтверждение в официальной проверке, Малкин пообещал «уголовные дела, которые будут доведены до суда». При этом фигуранты этих возможных дел «все известны».

Малкин подчеркнул, что в сфере обращения с ТКО необходима системная работа. В первую очередь – со стороны регоператора. Прокурор также призвал привлекать к административной ответственности глав муниципальных образований, где скапливается мусор. А природоохранную прокуратуру — разбираться по каждому случаю несанкционированных свалок.

— Если системно работать, будет результат, — сказал Малкин.

ИА «Орелград»