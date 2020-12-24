Перенос ярмарок может обернуться для Парахина двумя уголовными статьями

Прокурор Малкин пообещал, что «ответная реакция не заставит себя ждать»

Прокурор Орловской области Владислав Малкин на пресс-конференции для СМИ 24 декабря прокомментировал ситуацию с ярмарками на площади Жукова и в сквере Комсомольцев в Орле. По его словам, на сегодня нет никаких оснований для закрытия или переноса этих мест торговлю. И если мэр Орла все же выполнит задуманное, «ответная реакция не заставит себя ждать», предупредил прокурор.

Напомним, администрация Орла приняла решение в 2021 году исключить эти две ярмарки из перечня разрешенных мест торговли. Чиновники приводили различные предлоги, чтобы обосновать это решение. Предприниматели пожаловались на горадминистрацию в прокуратуру и ведомство не нашло причин для закрытия этих ярмарок. Мэр Орла Юрий Парахин получил прокурорское предостережение о недопустимости нарушения закона. Сразу после этого в мэрии предложили не закрыть ярмарки, а перенести их в некое другое место.

На брифинге для СМИ Малкин рассказал, что на двух ярмарках выходного дня работают порядка 450 хозяйствующих субъектов. Лишить всех этих людей заработка недопустимо. Оснований для ликвидации ярмарок проверка надзорного ведомства не нашла, а перенести точки торговли возможно только с согласия самих предпринимателей, пояснил Малкин. Более того, в прокуратуре оценили слова чиновников о том, что ярмарки могут помешать благоустройству площади Жукова. Но и этот довод признали несостоятельным.

То, что Парахин получил предостережение, означает что он в курсе последствий переноса или закрытия ярмарок, отметил прокурор.

— И если человек делает что-то, будучи предостереженным, он совершает этот поступок с умыслом, — пояснил Малкин. – И если без конкретных оснований ярмарки все же перенесут куда-то, ответная реакция не заставит себя ждать.

Прокурор рассказал, что такие действия со стороны градоначальника могут грозить двумя статьями уголовного кодекса: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями.

— Я думаю, до этого не дойдет, но я от этого предостерегаю, — предупредил областной прокурор.

ИА «Орелград»