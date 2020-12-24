Под Орлом рассказали, чем пандемия и самоизоляция оказались не совместимы

Часть госуслуг оказалась невозможной к получению дистанционно.

В Ливнах на оперативном совещании в администрации города подвели итоги работы местного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году. Как уточнили в мэрии, доклад представила начальник этого отдела Надежда Кузнецова. Она отметила, что как и для многих других 2020 год для МФЦ был непростым.

По ее словам, введение самоизоляции и ограничительных мер из-за пандемии стало катализатором цифровизации механизма госуслуг. Так, если в марте в Ливенском МФЦ было зарегистрировано 578 человек, то в апреле уже 609, а в мае — 1570 заявителей. По прогнозам, в будущем доля услуг в электронном виде будет только возрастать, а МФЦ в большей степени перейдет на выполнение сервисной функции.

При этом, по словам докладчика, пандемия «показала невозможность получения большинства государственных и муниципальных услуг в условиях самоизоляции». Так, фиксировались случаи, когда горожане по каким-то причинам, в том числе и психологическим, не могли воспользоваться порталом госуслуг, и им приходилось идти в Центр. Кроме того, МФЦ предоставляет ряд услуг, которые требуют физического присутствия. Например, только при личном визите возможна выдача паспорта или водительского удостоверения.

Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться в этом году — региональные и муниципальные услуги могли быть не выведены на единый региональный портал государственных услуг. Впрочем, это было учтено при введении ограничительных мер в осеннюю волну пандемии, перечень предоставляемых МФЦ услуг был расширен.

«За 11 месяцев текущего года была оказана 18861 услуга, что на 12 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — отметила Надежда Кузнецова. — В обычном режиме мы оказываем 163 услуги, из которых 55 – федеральные, 37 — региональные, 63 – муниципальные и 8 – иные».

ИА «Орелград»