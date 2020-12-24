Швейная фабрика из Орла готовится к расширению экспортных поставок продукции

В Орле под торговой маркой «Эврика» уже более 20 лет производят качественные текстильные товары для детей от 0 и до 16 лет: одежду для новорожденных, школьную форму, спортивные костюмы, куртки, пальто и многое другое. Швейная фабрика хорошо известна на российском рынке детской и подростковой одежды. Экономические реалии стимулируют искать партнёров и за рубежом.

Путь экспортера компания начала благодаря поддержке регионального Центра поддержки экспорта (ЦПЭ). Первая поставка продукции за пределы страны «Эврика» осуществила в 2019 году. Тогда товары орловской швейной фабрики презентовали на международной выставке «CJF-Детская мода». Участие в крупном мероприятии для представителей «Эврика» и ещё нескольких представителей текстильной промышленности Орловской области стало возможным в рамках соглашения с региональным Центром экспорта.

«На экспорт мы вышли благодаря участию в выставке. Там нам удалось установить деловые контакты с несколькими возможными покупателями. Так, например, продукцией нашей швейной фабрики заинтересовались белорусы и мы договорились о поставке верхней одежды. Но сначала мы отправили образцы, которые они тщательнейшим образом проверяли на безопасность и соответствие сертификатам. С момента знакомства на выставке и до заключения первого экспортного контракта у нас ушло около трех месяцев», — рассказала директор фабрики «Эврика» Галина Карпова.

Успешный опыт экспортной деятельности мотивирует расширять географию зарубежных поставок. В феврале 2021 года фабрика вновь планирует участвовать в международной выставке детской одежды. Организационные хлопоты и финансовые расходы берёт на себя региональный Центр поддержки экспорта. Поиск потенциальных иностранных партнеров для сотрудничества лучше доверять профессионалам.

Действующим экспортёрам и тем, кто только планирует опробовать свой экспортный потенциал, Центр экспорта предлагает участие в программе «Акселератор экспортного роста» в 2021 году.

Эксперты ЦПЭ реализуют полный цикл сопровождения и поддержки региональных компаний — от формирования компетенций, которые необходимы для экспорта, до заключения экспортного контракта. Участие в программе для субъектов малого и среднего предпринимательства Орловской области бесплатно.

Подробности можно уточнить по телефонам: +7 (4862) 44-02-65, + 7(962) 477-71-71.

ИА «Орелград»