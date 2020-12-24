Сотни орловцев задумались о перерасчете налогов

Налоговая служба рассказала о структуре обращений граждан.

Как сообщили в областной налоговой службе, обращения жителей региона на разную тематику ежедневно поступают в Межрайонную ИФНС России №8 по Орловской области. В целом за 11 месяцев 2020 года их поступило 2237. Из них 896 обращений были связаны с опросами перерасчета налогов, в частности, транспортного и земельного, а также налога на имущество. Доля таких обращений составила 40 процентов от их общего количества.

«Ответы на все поступившие заявления даны в полном объеме, повторных обращений не было, — заверили в управлении ФНС России по Орловской области. — Для улучшения качества работы с обращениями граждан проводится мониторинг в «Личном кабинете физических лиц», отслеживается своевременность подготовки и полноты ответов по обращениям граждан, а также уделяется внимание на корректный и индивидуальный подход при решении вопросов налогоплательщиков, обратившихся в инспекцию».

В налоговой службе подчеркнули, что около половины всех обращений в текущем году от орловцев поступили через интернет-сервисы. Дистанционная форма общения граждан с налоговиками становится все более популярной, чему, вероятно, в числе прочего поспособствовали ограничения, вводившиеся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

«В инспекции ведется строгий контроль за сроками рассмотрения, — добавили в УФНС. — Обратиться с заявлениями граждане могут как через интернет-сервисы на официальном сайте ФНС России, так и при личном визите в инспекцию. Все обращения регистрируются и рассматриваются в порядке, установленном для письменных обращений».

ИА «Орелград»