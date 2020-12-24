В Мценске главе города и депутатам гарантировали зарплату

24.12.2020 | 8:59 Новости, Политика

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Власти города подготовили проект бюджета на ближайшую трехлетку

В Мценске власти определились с окончательным вариантом проекта бюджета города на ближайшие три года. Согласно ему, основные характеристики на 2021 год будут таковы: общий объем доходов прогнозируется в сумме 903,514 миллиона рублей, из которых объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов составит 678,502 миллиона. Общий объем расходов запланирован в сумме 880,414 миллиона рублей. Профицит бюджета составит 23,1 миллиона рублей.

Также в городе на 2021 год установят приоритетные направления, подлежащие финансированию в первоочередном порядке. Список получился небольшим. В него попали расходы на питание детей в дошкольных учреждениях, а также затраты на оплату труда работникам бюджетной сферы, депутатам, работающим на постоянной основе, главе города Мценска и муниципальным и техническим служащим органов местного самоуправления.

Тем же документом утверждается долговая политика райцентра. Так, предельный объем муниципального внутреннего долга на 2021 год составит 68,9 миллиона рублей. На 1 января 2022 года он должен будет снизиться до 22,9 миллиона, а на 2023 год и вовсе планируется в сумме 0 рублей, каковым и должен оставаться как минимум до 1 января 2024 года. Правда, из документа не ясно, за счет чего город будет сводить свой долг к нулю.

ИА «Орелград»

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