Орловских предпринимателей в следующем году обещают не проверять

Мораторий на плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства Правительство РФ продлевает до 31 декабря 2021 года.

При этом возможно проведение внеплановых проверок, но только в случаях, связанных с причинением или угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Принятый документ (Постановление от 30 ноября 2020 года №1969) позволит ускорить восстановление бизнеса, а также сократит количество личных контактов между контролёрами и предпринимателями, что особенно важно в условиях пандемии.

В документе описаны ещё несколько мер, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес. Указано, что контролирующий орган может заменить многодневную выездную проверку коротким инспекционным визитом. Также закрепляется возможность вести надзор в дистанционном формате – с помощью аудио- и видеосвязи. Эти послабления коснутся как небольших, так и более крупных компаний.

Полный комплекс мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Орловской области можно узнать в центре оказания услуг «Мой бизнес» на сайте msb-orel.ru и по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»