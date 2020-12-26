Часть Орла осталась без воды из-за аварии

26.12.2020 | 22:54 Важное, ЖКХ, Новости

Читайте нас в Telegram

Трубу прорвало на Знаменке

Вечером 26 декабря часть Заводского и Советского района Орла осталась без воды из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Примерно в 18.00 произошло повреждение водорода в пгт. Знаменка. На место выехали аварийные бригады «Орелводоканала». В мэрии утверждают, что последствия аварии были бы серьёзнее, если бы не построенная нитка водовода на улице Высоковольтной.

На 22.00 водоснабжение восстановлено на 95%, заявил глава муниципального предприятия Василий Иванов. До 15.00 27 декабря без воды останутся жители домов 1, 3, 5 по ул. Машиностроительной. Им будут подвозить воду.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования