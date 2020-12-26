Часть Орла осталась без воды из-за аварии

Трубу прорвало на Знаменке

Вечером 26 декабря часть Заводского и Советского района Орла осталась без воды из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Примерно в 18.00 произошло повреждение водорода в пгт. Знаменка. На место выехали аварийные бригады «Орелводоканала». В мэрии утверждают, что последствия аварии были бы серьёзнее, если бы не построенная нитка водовода на улице Высоковольтной.

На 22.00 водоснабжение восстановлено на 95%, заявил глава муниципального предприятия Василий Иванов. До 15.00 27 декабря без воды останутся жители домов 1, 3, 5 по ул. Машиностроительной. Им будут подвозить воду.

ИА «Орелград»