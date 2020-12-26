Две точки продажи суши закрыли в Ливнах из-за COVID-19

Причиной приостановки работы стали выявленные нарушения.

В городе Ливны из-за нарушений требований по обеспечению мер санитарно-эпидемиологической безопасности закрыли две точки по продаже суши и компьютерный клуб. Об этом со ссылкой на заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Андрея Могилевцева сообщило издание «Уездный город». Уточняется, что данная информация прозвучала на очередном заседании местного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«По словам Андрея Валентиновича, только за последнюю неделю сотрудниками Роспотребнадзора проверено 27 объектов на территории города, — пишет «УЕ», — в суд направлен протокол о приостановлении деятельности компьютерного клуба, кроме того, вынесены решения суда о приостановлении деятельности на срок от 10 до 30 суток двух точек суши и одного торгового объекта».

В целом за прошедшую неделю в райцентре был составлен 31 административный протокол за нарушение «масочного режима», причем один из них был составлен на пассажира маршрутки, «находившегося в салоне в маске, приспущенной ниже подбородка». Согласно официальным данным, в настоящее время COVID-19 подтвержден у 925 жителей Ливен и 445 жителей Ливенского района.

ИА «Орелград»