Орловским учителям предложили побороться за миллион

В регионе стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Земский учитель».

Департамент образования Орловской области объявил о старте нового конкурсного отбора претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты. Напомним, проект называется «Земский учитель». Выплаты положены учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

В 2021 году победители этого конкурса получат из бюджета по 1 миллиона рублей. Департамент образования уже утвердил перечень вакантных должностей, при замещении которых в будущем году выдадут выплаты. Региональным оператором, отвечающим за регистрацию заявлений и пакетов документов претендентов, стал областной Институт развития образования. Прием документов участников конкурсного отбора будет проводиться региональным оператором с 10 января по 15 апреля 2021 года включительно.

Условия по сравнению с 2020 годом пока не изменились. Так, возраст учителя не должен превышать 55 лет включительно на дату подачи документов. У него должно быть среднее профессиональное или высшее образование, отвечающего квалификационным требованиям. Еще одним условием является трудоустройство в школу на должность учителя, включенную в перечень вакантных должностей, с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку. Кроме того, учитель должен дать обязательство проработать на этом месте не менее 5 лет.

Несколько дней назад губернатор Андрей Клычков поручил расширить категории участников программы «Земский учитель». Соответствующие предложения должны быть внесены до 12 января 2021 года. По мнению губернатора, с список категорий участников следует внести студентов — выпускников последних курсов высших учебных заведений.

Ранее глава департамента образования Татьяна Крымова сообщила, что в 2020 году в рамках данной программы было трудоустроено 20 учителей. Они трудятся в 16-ти общеобразовательных школах на территории семи муниципальных образований.

«Средний возраст учителей — 37 лет, 70 процентов из них имеют первую и высшую квалификационные категории. Выплата в размере 1 млн рублей произведена в полном объеме каждому победителю программы «Земский учитель» 2020 года», — сообщила Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»