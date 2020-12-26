Уборка остановок в Орле обойдется почти в 2 миллиона

Мэрия ищет подрядчика для ухода за остановочными павильонами.

Администрация города Орла объявила о старте приема заявок от потенциальных участников муниципальной закупки. Победитель получит право на оказание услуг по содержанию остановочных павильонов общественного транспорта в областной столице. Стоимость контракта составит чуть более 1,9 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 29 декабря текущего года.

Перечень остановок, которые подрядчику предстоит обслуживать, состоит из 119 объектов. Согласно конкурсной документации, содержание таких павильонов включает в себя мойку конструкций, их покраску эмалью, ликвидацию несанкционированных надписей, наклеек и рекламных объявлений. Кроме того, подрядчик будет обязан выполнять ремонт деревянных скамеек и окрашивать их, устанавливать, демонтировать и красить урны для мусора, в случае необходимости восстанавливать покрытия боковых и задних стенок из стального профильного листа, а также ремонтировать перегородки и кровли павильонов.

Виды и объемы оказываемых услуг будут подробно прописаны в контракте, равно как и периодичность оказания услуг. Например, ручная мойка остановок с удалением несанкционированных надписей, наклеек и объявлений должна производиться не реже 1 раза в месяц. А мыть остановки из шланга должны всего 1 раз в год, но не позднее мая. Добавим, что заказчиком выступит муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

ИА «Орелград»